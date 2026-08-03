На Южном Урале скоро можно будет увидеть главный звездопад августа

Жителей Южного Урала ждет одно из самых красивых астрономических событий лета — звездопад Персеиды, который часто называют «метелью августа». Об этом пишет «hornews».
Это явление происходит каждый год, когда Земля проходит через поток космических частиц, оставшихся после кометы Свифта—Таттла. Попадая в атмосферу, они сгорают, создавая эффект падающих звезд.
Самый яркий период звездопада в 2026 году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. По словам астрономов, в это время можно будет увидеть до 100 метеоров за один час.
Лучше всего наблюдать за Персеидами после полуночи, когда небо становится максимально темным. Смотреть рекомендуется в северо-восточную часть неба. Самые хорошие условия — вдали от городского освещения, однако при ясной погоде увидеть падающие звезды можно и в Челябинске.
Если в ночь максимума небо окажется затянутым облаками, переживать не стоит. Поток Персеид будет активен до конца августа, поэтому возможность полюбоваться звездопадом еще сохранится.