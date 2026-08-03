В Сорочинске в Оренбуржье пройдет праздник в честь Дня физкультурника

Масштабный спортивный праздник в честь Всероссийского дня физкультурника пройдет 15 августа в городе Сорочинске Оренбургской области. Мероприятие способствует достижению целей и задач государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Сорочинского городского округа.
Праздник пройдет на стадионе «Дружба». В ходе мероприятия запланированы соревнования по пляжному волейболу, футболу, баскетболу, стрельбе из пневматической винтовки, гиревому спорту.
Кроме того, для детей и взрослых проведут шахматный турнир с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. Жеребьевка состоится на месте, а победителя определят по мату, признанию поражения соперником или по истечении времени.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.