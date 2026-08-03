Красноярский край планирует увеличить ВРП на 1 трлн рублей за три года

Валовый региональный продукт Красноярского края в ближайшие три года должен вырасти на 1 триллион рублей. Об этом на встрече с президентом России сообщил губернатор Михаил Котюков.
За последние пять лет прирост ВРП составил почти 50%. Промышленный потенциал региона ориентирован на экспорт, но в первом полугодии 2026 года наблюдается рост в сферах производства электронно-оптических изделий, автотранспорта и электротехнического оборудования.
Красноярский край входит в десятку регионов-лидеров по ключевым экономическим показателям.
«Планы есть в ближайшей трёхлетке добавить ещё примерно 1 трлн рублей к этому показателю», — подчеркнул Котюков.
Ранее мы сообщали, что Красноярский край нарастил финансирование науки до 600 млн рублей.