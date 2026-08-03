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Красноярский край планирует увеличить ВРП на 1 трлн рублей за три года

За последние пять лет прирост ВРП составил почти 50%.

Валовый региональный продукт Красноярского края в ближайшие три года должен вырасти на 1 триллион рублей. Об этом на встрече с президентом России сообщил губернатор Михаил Котюков.

За последние пять лет прирост ВРП составил почти 50%. Промышленный потенциал региона ориентирован на экспорт, но в первом полугодии 2026 года наблюдается рост в сферах производства электронно-оптических изделий, автотранспорта и электротехнического оборудования.

Красноярский край входит в десятку регионов-лидеров по ключевым экономическим показателям.

«Планы есть в ближайшей трёхлетке добавить ещё примерно 1 трлн рублей к этому показателю», — подчеркнул Котюков.

Ранее мы сообщали, что Красноярский край нарастил финансирование науки до 600 млн рублей.