Марат Хуснуллин посетил стройплощадку будущей линии красноярского метротрама

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в Красноярский край посетил стройплощадку будущей линии скоростного метротрамвая. Как он сообщил в своих аккаунтах, красноярский объект сложный, но уже завершено проектирование, а по всем этапам получены положительные заключения госэкспертизы. [caption id= «attachment_372967» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: скриншот видео[/caption] Также провел отдельное совещание. Рассмотрели имеющиеся вопросы, на что нужно обратить внимание, чтобы все задачи выполнились. Безусловно, метротрамвай кардинально изменит транспортную ситуацию Красноярска. Он свяжет ключевые районы, разгрузит дороги города, сделает поездки быстрее и комфортнее для жителей, — отметил Хуснуллин. Кроме того, зампредседателя Правительства РФ сообщил, что общая протяженность будущей линии будет более 23 км. В работе сейчас находятся шесть станций.