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Власти прорабатывают замену обеспечительного платежа при импорте из стран ЕАЭС

Ответственные за функционирование системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) ведомства прорабатывают вопрос использования банковской гарантии в качестве альтернативы используемому сейчас обеспечительному платежу при импорте товаров из ЕАЭС, сообщили «Ъ» в пресс-службе Минфина. «По итогам этой работы будут сформированы согласованные предложения», — отметили в министерстве, не назвав возможные сроки принятия решения.

Ответственные за функционирование системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) ведомства прорабатывают вопрос использования банковской гарантии в качестве альтернативы используемому сейчас обеспечительному платежу при импорте товаров из ЕАЭС, сообщили «Ъ» в пресс-службе Минфина. «По итогам этой работы будут сформированы согласованные предложения», — отметили в министерстве, не назвав возможные сроки принятия решения.

Импортеры, ввозящие в РФ товары из других стран союза автотранспортом, с 1 июля обязаны вносить на счет ФНС обеспечительный платеж, равный сумме НДС и акциза по поставке. Так власти получают уверенность в том, что товар после ввоза не «исчезнет», отправившись, например, в адрес фирм-однодневок, и бюджет в полном объеме получит положенные таможенные платежи.

От обязанности вносить такой аванс освобождены надежные с точки зрения регуляторов участники рынка: импортеры со статусом уполномоченных экономических операторов, а также компании, подключенные к налоговому мониторингу ФНС и тем самым открывшие налоговикам свою отчетность.

Подробнее — в материале «Импортеры хотят гарантий».