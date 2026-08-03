Власти прорабатывают замену обеспечительного платежа при импорте из стран ЕАЭС

Импортеры, ввозящие в РФ товары из других стран союза автотранспортом, с 1 июля обязаны вносить на счет ФНС обеспечительный платеж, равный сумме НДС и акциза по поставке. Так власти получают уверенность в том, что товар после ввоза не «исчезнет», отправившись, например, в адрес фирм-однодневок, и бюджет в полном объеме получит положенные таможенные платежи.