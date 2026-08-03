Более 150 тысяч человек посетили Национальный центр «Россия» в Красноярске

Национальный центр «Россия», открывшийся в Красноярске в декабре 2025 года, уже принял более 150 тысяч посетителей. Об этом на встрече с президентом России сообщил губернатор Михаил Котюков.
Центр стал семейноцентричным пространством. Ежедневно здесь проходят экскурсии, работают экспозиции и просветительские мероприятия. Посетителям рассказывают об истории края, промышленности, экономике, социальной сфере и волонтёрстве.
«Место уже стало излюбленным для горожан и гостей города. Интересно всей семье — детям, взрослым и старшему поколению», — отметил Котюков и пригласил президента посетить центр во время следующего визита.
Ранее мы сообщали, что исторический облик Красноярска восстановят к 400-летию города.