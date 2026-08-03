Граждане Германии посетили Нижний Новгород в рамках автопробега «Дружба Глобал»

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность за честь быть здесь сегодня, говорю от имени всей нашей группы. Мы неоднократно бывали в Нижнем Новгороде, и могу сказать, что ваш город — один из тех редких пунктов, который мы посещаем ежегодно. Причина проста: мы всегда можем рассчитывать здесь на гостеприимство и поддержку. На Нижний Новгород всегда можно положиться. И что особенно ценно, именно здесь нам лучше всего удается поговорить с нижегородцами. Мы всегда чувствуем себя здесь по-настоящему желанными гостями», — сказал руководитель проекта Райнхольд Гросс.