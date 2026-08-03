Граждане Германии посетили Нижний Новгород в рамках автопробега «Дружба Глобал»

Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области сообщило, что 15 участников восьмого автопробега «Дружба Глобал», организованного германской общественной организацией, посетили Нижний Новгород. Автопробег проходит по семи городам России и направлен на развитие народной дипломатии.
Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева подчеркнула значимость таких инициатив. «Автопробег является ярким примером народной дипломатии. Он наглядно демонстрирует, как личные встречи и прямое взаимодействие между людьми способны преодолевать барьеры официальной политики и создавать мосты взаимопонимания. Такие инициативы показывают, что истинные связи формируются не на уровне государств, а в сердце каждого человека, готового к диалогу и открытию для себя другой культуры», — отметила Ольга Гусева.
В культурной программе — экскурсии по знаковым местам: Нижегородский кремль, парк «Швейцария», Нижегородская ярмарка, Стрелка и набережная Федоровского. Гости также посетили галерею кукол «Хрупкие мечты» с крупнейшей в мире коллекцией работ немецкого мастера Хильдегард Гюнцель и выставку «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли» в Манеже, прогулялись по Большой Покровской и Рождественской улицам. Граждане Германии возложили цветы к Вечному огню, почтив память жертв Великой Отечественной войны.
«Хотел бы выразить искреннюю благодарность за честь быть здесь сегодня, говорю от имени всей нашей группы. Мы неоднократно бывали в Нижнем Новгороде, и могу сказать, что ваш город — один из тех редких пунктов, который мы посещаем ежегодно. Причина проста: мы всегда можем рассчитывать здесь на гостеприимство и поддержку. На Нижний Новгород всегда можно положиться. И что особенно ценно, именно здесь нам лучше всего удается поговорить с нижегородцами. Мы всегда чувствуем себя здесь по-настоящему желанными гостями», — сказал руководитель проекта Райнхольд Гросс.
Один из участников автопробега добавил: «В Нижнем Новгороде красивая, впечатляющая архитектура, и мне приятно видеть, как она бережно сохраняется. Также мне удалось поговорить с нижегородцами, очень дружелюбные и приятные люди».
В рамках визита прошла встреча представителей министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области и представительства МИД России в Нижнем Новгороде с участниками автопробега.