В Британии предложили полностью запретить жевательную резинку: причина неожиданная

Джейми Оливер признался, что если бы у него были полномочия что-либо запретить, он выбрал бы именно этот продукт. Причиной такого решения стал неприятный инцидент во время прогулки, когда его внимание привлекла прилипшая к тротуару жвачка, испортившая внешний вид улицы. Кроме того, кулинар призвал градоначальников активнее заняться наведением чистоты и бороться с уличным мусором.