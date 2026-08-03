В Британии предложили полностью запретить жевательную резинку: причина неожиданная

Известный британский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер выступил с неожиданной инициативой — он хочет ввести полный запрет на жевательную резинку на территории Соединенного Королевства. Свою идею он озвучил в ходе презентации новой книги, пишет The Telegraph.
Джейми Оливер признался, что если бы у него были полномочия что-либо запретить, он выбрал бы именно этот продукт. Причиной такого решения стал неприятный инцидент во время прогулки, когда его внимание привлекла прилипшая к тротуару жвачка, испортившая внешний вид улицы. Кроме того, кулинар призвал градоначальников активнее заняться наведением чистоты и бороться с уличным мусором.
Стоит отметить, что на данный момент в Великобритании прямого запрета на продажу или использование жевательных резинок нет. Однако за выбрасывание мусора на тротуары предусмотрены денежные взыскания. Размер штрафа варьируется от 100 до 150 фунтов стерлингов (от 10 до 16 тысяч рублей. — Прим.ред.).
Ранее стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова предупреждала о возможных проблемах со здоровьем при длительном использовании жвачки. По ее словам, опасность кроется в составе, который включает несъедобную резиновую основу, а также ароматические добавки, тростниковый сахар и кукурузный сироп.