Какой сегодня праздник: День гостя

День гостя посвящен культуре гостеприимства: он подчеркивает важность доброжелательного и радушного приёма гостей, отражает традиционные для российской культуры ценности — щедрость, открытость и уважение к тем, кто пришёл в дом. В этот день принято особенно тепло встречать гостей, угощать их, создавать уютную атмосферу.
День одиноких работающих женщин появился в 2006 году по инициативе американской предпринимательницы Барбары Пейн — она сама была одинокой работающей женщиной и хотела создать сообщество поддержки для таких же женщин. Главная цель дня — подчеркнуть вклад одиноких работающих женщин в экономику и общество, а также бороться с «синглизмом» (дискриминацией и стереотипами в отношении одиноких людей). Например, с представлениями вроде «женщина обязательно должна стремиться к замужеству» или «одинокая женщина по умолчанию несчастна». Это неофициальный праздник, поэтому строгих традиций нет. Часто его используют как повод: сказать спасибо одиноким работающим женщинам — коллегам, подругам, родственницам; уделить время себе, позаботиться о собственном комфорте и ментальном здоровье.
День заветного сундучка — неофициальный, довольно необычный праздник. В старину сундуки были важной частью быта: в них хранили приданое, ценные вещи, семейные реликвии. Сундучок (или шкатулка) часто становился «хранилищем» чего‑то особенно дорогого — не только предметов, но и воспоминаний, секретов, желаний. Сегодня смысл праздника немного сместился в психологическую и символическую плоскость: «заветный сундучок» — это метафора личного пространства, куда мы складываем сокровенное: мечты, тёплые воспоминания, творческие идеи, чувства, которые не обязательно показывать всем. Праздник напоминает о том, как важно беречь свои личные границы и ценить моменты уединения, когда можно побыть наедине с собой.