Какой сегодня праздник: День гостя

День одиноких работающих женщин появился в 2006 году по инициативе американской предпринимательницы Барбары Пейн — она сама была одинокой работающей женщиной и хотела создать сообщество поддержки для таких же женщин. Главная цель дня — подчеркнуть вклад одиноких работающих женщин в экономику и общество, а также бороться с «синглизмом» (дискриминацией и стереотипами в отношении одиноких людей). Например, с представлениями вроде «женщина обязательно должна стремиться к замужеству» или «одинокая женщина по умолчанию несчастна». Это неофициальный праздник, поэтому строгих традиций нет. Часто его используют как повод: сказать спасибо одиноким работающим женщинам — коллегам, подругам, родственницам; уделить время себе, позаботиться о собственном комфорте и ментальном здоровье.