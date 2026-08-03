В школах Приморья к новому учебному году откроют 120 профильных классов

Кроме того, внимание уделят взаимодействию с предприятиями и колледжами. Не реже одного раза в месяц школьники будут встречаться с представителями организаций и посещать колледжи, а в течение года для них проведут экскурсии на производства, единые дни открытых дверей, профессиональные пробы, чемпионаты и другие профориентационные мероприятия.