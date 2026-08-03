В школах Приморья к новому учебному году откроют 120 профильных классов

Новые профильные профессиональные классы появятся в школах Приморского края по нацпроекту «Молодёжь и дети». Всего к новому учебному году планируют открыть 120 таких учебных групп, сообщили в региональном министерстве профессионального образования и занятости населения.
Профклассы будут создаваться прежде всего по востребованным направлениям подготовки федерального проекта «Профессионалитет». Их организуют для учеников 8−9-х классов, желающих после школы поступать в колледжи. Обучение планируют проводить по самым разным профилям, в числе которых машиностроение, АПК, логистика, авиация, урбанистика, судостроение, медиа, топливно-энергетический сектор, горное дело, метеорология, биология, гастрономия, туризм и педагогика.
«Важно, чтобы школьники могли познакомиться с будущей профессией еще до выбора колледжа. Профильные профессиональные классы помогут ребятам увидеть производство изнутри, попробовать себя в разных направлениях, пообщаться с работодателями и сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута», — отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Кроме того, внимание уделят взаимодействию с предприятиями и колледжами. Не реже одного раза в месяц школьники будут встречаться с представителями организаций и посещать колледжи, а в течение года для них проведут экскурсии на производства, единые дни открытых дверей, профессиональные пробы, чемпионаты и другие профориентационные мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.