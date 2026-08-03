РБК: Минцифры намерено усилить контроль за «замаскированными» VPN

Министерство цифрового развития намерено усилить контроль за деятельностью компаний, предоставляющих услуги хостинга. Провайдеров могут признавать недобросовестными в случае размещения ими ресурсов с запрещенным контентом или инструментов для обхода блокировок. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По имеющимся данным, также рассматривается возможность ограничения деятельности тех компаний, которые используют иностранные серверные мощности или систематически игнорируют требования Роскомнадзора. Кроме того, в рамках новых мер министерство планирует внедрить проверку IP-адресов. Это позволит выявлять ресурсы, используемые для доступа к запрещенным сервисам, а также обнаруживать провайдеров, которые применяют те же IP-адреса, что и нарушители.
Отдельное внимание ведомство уделяет процессу идентификации пользователей. Еще в конце 2023 года правительство утвердило 10 способов подтверждения личности клиентов хостинг-провайдеров, включая использование биометрии, электронной подписи, банковских переводов и личное посещение офисов. Однако в июле 2026 года министерство предложило сократить этот перечень до трех наиболее надежных вариантов: подтверждение через ЕСИА, использование Единой биометрической системы или личный визит в офис с паспортом, говорится в материале.
Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство разработало законопроект, направленный на ужесточение ответственности за преступления, связанные с использованием инфокоммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.