РБК: Минцифры намерено усилить контроль за «замаскированными» VPN

По имеющимся данным, также рассматривается возможность ограничения деятельности тех компаний, которые используют иностранные серверные мощности или систематически игнорируют требования Роскомнадзора. Кроме того, в рамках новых мер министерство планирует внедрить проверку IP-адресов. Это позволит выявлять ресурсы, используемые для доступа к запрещенным сервисам, а также обнаруживать провайдеров, которые применяют те же IP-адреса, что и нарушители.