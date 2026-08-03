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Раскрыты обстоятельства смерти 19-летнего российского хоккеиста

Раскрыты обстоятельства смерти 19-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева»: спортсмен умер во время свидания.

Раскрыты обстоятельства смерти 19-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева»: спортсмен умер во время свидания. Игрок уфимского клуба Амир Ханов потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой, пишет Mash Batash.

Смерть молодого спортсмена подтвердил хоккейный журналист Алексей Горюнов.

По данным СМИ, юноша потерял сознание во время занятия. Прибывшие на место медики пытались оказать ему помощь, однако спасти хоккеиста не удалось. Причины его смерти устанавливаются.

Амир Ханов считался одним из перспективных воспитанников уфимской хоккейной школы. В сезоне-2022/2023, выступая за команду «Салават Юлаев — 2007», защитник провел 43 матча, забросил пять шайб и набрал 25 очков по системе «гол плюс пас».

Кроме того, Ханов представлял сборную Приволжского федерального округа на межрегиональных соревнованиях. В составе команды он стал обладателем «Кубка Сириуса».

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