Курская корпорация развития требует с четырех контрагентов почти 4 млрд рублей

Еще один крупный иск на 1,2 млрд руб. корпорация предъявила столичному застройщику ООО «Техимпэкс» Ивана Уткина. С 2024 года компании встречались в суде пять раз, включая последний. При этом во все остальные разы истцом выступала столичная фирма. Все суды проходили в закрытом режиме, в связи с чем их подробности не раскрывались.