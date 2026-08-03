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В Ростове открыли памятную доску строителям региона

В одном из парков Ростова увековечили память строителей.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице сегодня, 3 августа, в парке Строителей торжественно открыли памятную доску, посвященную строителям Ростовской области. Как рассказали в правительстве региона, церемонию приурочили к их профессиональному празднику — Дню строителя.

Памятный знак установили в знак признательности инженерам, проектировщикам, рабочим и ветеранам отрасли, которые формируют облик донских городов и сел.

Участники мероприятия отметили, что именно благодаря созидательному труду строителей в регионе появляются новые жилые кварталы, социальные объекты, дороги и благоустроенные парки.

В областном правительстве также добавили, что сейчас в числе главных приоритетов властей — комплексное развитие территорий, обновление коммунальной инфраструктуры, ремонт соцобъектов и благоустройство.

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