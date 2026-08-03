Российские врачи спасли девочку, проглотившую 17 магнитных шариков

В Пятигорске хирурги спасли девочку, проглотившую 17 магнитных шариков. Для извлечения инородных предметов врачам пришлось провести сложную операцию, сообщили в Министерстве здравоохранения Ставропольского края.
По данным ведомства, ребенка доставили в городскую клиническую больницу Пятигорска, где медики выполнили лапаротомию. Во время операции хирурги извлекли из желудка пациентки все 17 магнитных бусин.
Сейчас девочка проходит восстановление после хирургического вмешательства. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.
Детский хирург Владимир Свеженцев пояснил, что подобные предметы представляют серьезную опасность для жизни. По его словам, магнитные шарики способны притягиваться друг к другу через стенки разных отделов кишечника, вызывая пролежни, а затем образование отверстий, свищей и перитонита.
Врач подчеркнул, что такие инородные тела наносят организму не меньший вред, чем дробь, попавшая в брюшную полость, поэтому при их проглатывании необходимо как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.
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