Страшная болезнь легионеров поразила Швейцарию: подтверждена первая смерть

В швейцарском Базеле 26 человек заразились легионеллезом, один из пациентов скончался. Об этом сообщает агентство ATS со ссылкой на телеканал SRF.
Вспышку заболевания зафиксировали в течение последних двух недель. В больницы доставили 25 заболевших, семерым из них потребовалось лечение в отделениях интенсивной терапии. Умершему мужчине было 69 лет, он страдал несколькими хроническими заболеваниями.
Предполагаемым источником заражения могла стать установка для охлаждения воды на крыше офисного здания. После обнаружения бактерий оборудование остановили.
Легионеллез, также известный как болезнь легионеров, представляет собой форму пневмонии. Вызывающие ее бактерии размножаются в теплой воде и попадают в организм человека при вдыхании зараженного водяного пара. От человека к человеку инфекция не передается.
В 2023 году крупная вспышка легионеллеза произошла в Польше. Заболевание выявили примерно у 170 человек, 24 пациента скончались. Эпицентром распространения инфекции стал город Жешув, позднее случаи заражения обнаружили также в Варшаве, Лодзи и Люблине.