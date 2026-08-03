Амурская область экспортировала более 396 тысяч тонн продукции АПК

Амурская область с начала этого года экспортировала 396,3 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса, сообщили в правительстве региона. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость экспорта выросла в 2,4 раза и составила 215,8 млн долларов. Основу поставок составляют соя, продукты ее переработки и зерновые культуры. Уточняется, что агропродукция региона востребована в 10 странах мира. Например, крупнейшим покупателем амурской сои остается Китай, а в числе стран — покупателей масложировой продукции (соевое масло, шрот) названы Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия и Вьетнам.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.