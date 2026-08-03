Амурская область экспортировала более 396 тысяч тонн продукции АПК

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость экспорта выросла в 2,4 раза и составила 215,8 млн долларов. Основу поставок составляют соя, продукты ее переработки и зерновые культуры. Уточняется, что агропродукция региона востребована в 10 странах мира. Например, крупнейшим покупателем амурской сои остается Китай, а в числе стран — покупателей масложировой продукции (соевое масло, шрот) названы Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия и Вьетнам.