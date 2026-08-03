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В Краснодарском крае до семи возросло количество жертв террористического удара БПЛА

В Краснодарском крае семь человек погибли и ещё 40 получили ранения и увечья в.

В Краснодарском крае семь человек погибли и ещё 40 получили ранения и увечья в результате террористического удара ВСУ по селу Архипо-Осиповка недалеко от Геленджика. По информации «Привет-Ростов.ру», среди погибших в том числе двое детей из города Шахты Ростовской области.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ростовская область скорбит по жертвам сегодняшних атак в Краснодарском крае и в Крыму. Разделяем боль тяжелой утраты, — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Отметим, по информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, граждане пострадали из-за падения обломков БПЛА. Атака была специально направлена на гражданскую инфраструктуру.

Фотоколлаж с элементами, сгенерированными ИИ.

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