Нелегальные БАДы и непоправимый урон: врач призвала с осторожностью использовать добавки

Врач высшей категории Кристина Галиченко предупредила россиян о серьезных рисках для здоровья при употреблении нелегальных БАДов. По ее словам, такие препараты могут нанести урон сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечному тракту, а также вызвать боли в мышцах и суставах. Об этом медик рассказала в беседе с ИС «Вести».