Нелегальные БАДы и непоправимый урон: врач призвала с осторожностью использовать добавки

Врач высшей категории Кристина Галиченко предупредила россиян о серьезных рисках для здоровья при употреблении нелегальных БАДов. По ее словам, такие препараты могут нанести урон сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечному тракту, а также вызвать боли в мышцах и суставах. Об этом медик рассказала в беседе с ИС «Вести».
Специалист пояснила, что конкретные последствия напрямую зависят от скрытого состава контрафактной добавки. Она уточнила, что компоненты, воздействующие на нервную систему, нередко провоцируют нервозность, тревожность и бессонницу. В связи с этим врач призвала граждан быть предельно осторожными при выборе подобной продукции.
На сегодняшний день в России по инициативе Роспотребнадзора уже заблокировано почти 30 тысяч интернет-магазинов, торговавших запрещенными БАД. Эксперты настоятельно рекомендуют покупать добавки только у официальных поставщиков и всегда требовать у продавца регистрационные документы. Это единственный способ обезопасить себя от подделок.
Терапевт Сабухи Самедов также обратил внимание на то, что бессистемный прием даже разрешенных БАД часто оборачивается пустой тратой денег или прямым вредом для организма. Он объяснил, что разные микроэлементы могут как работать в тандеме, так и мешать усвоению друг друга.