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Жителей села Кын предупредили о возможном новом наводнении

В реке Чусовая за минувшие сутки произошел резкий подъем воды. Как сообщила администрация Лысьвенского округа, за несколько часов уровень воды вырос со 172 до 230 см, прогнозируется дальнейший подъем в Чусовой и ее притоках. В частности, уже подтоплен мост через реку Кын.

В реке Чусовая за минувшие сутки произошел резкий подъем воды. Как сообщила администрация Лысьвенского округа, за несколько часов уровень воды вырос со 172 до 230 см, прогнозируется дальнейший подъем в Чусовой и ее притоках. В частности, уже подтоплен мост через реку Кын.

Причиной этого стал сброс воды с водохранилища в поселке Староуткинск (Свердловская область).

Власти Лысьвы призвали население при дальнейшем повышении воды немедленно покинуть дома, взяв в собой самое необходимое. В администрации также попросили туристов воздержаться от сплавов по реке.

Мониторинг ситуации ведут спасатели Лысьвы, сообщило Министерство территориальной безопасности. В село Кын направлены специалисты Пермской краевой службы спасения, в готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Напомним, в начале июля из-за ливневых дождей затопило село Кын в Лысьвенском округе, пострадали мосты и дороги. Течением унесло местную жительницу, позже ее нашли погибшей.

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