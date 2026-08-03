Мэр Шахт прокомментировала гибель детей

Глава города Шахты Людмила Овчиева обратилась к жителям с заявлением в связи с трагедией, произошедшей в Краснодарском крае. В результате удара беспилотника погибли шесть человек, трое из них — дети. Среди жертв — двое детей, проживавших в Шахтах.
Овчиева от имени всех горожан выразила глубокие соболезнования семьям погибших. По её словам, общая боль объединила сегодня не только Шахты, но и всю Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и Россию.
Власти заверили, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь — ни одна семья не останется без поддержки в тяжёлое время.
Людмила Овчиева также почтила память погибших, пожелав им светлой памяти.
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