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Мэр Шахт прокомментировала гибель детей

Трагедия в Краснодарском крае оборвала жизни шести человек.

Глава города Шахты Людмила Овчиева обратилась к жителям с заявлением в связи с трагедией, произошедшей в Краснодарском крае. В результате удара беспилотника погибли шесть человек, трое из них — дети. Среди жертв — двое детей, проживавших в Шахтах.

Овчиева от имени всех горожан выразила глубокие соболезнования семьям погибших. По её словам, общая боль объединила сегодня не только Шахты, но и всю Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и Россию.

Власти заверили, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь — ни одна семья не останется без поддержки в тяжёлое время.

Людмила Овчиева также почтила память погибших, пожелав им светлой памяти.

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