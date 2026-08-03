Британец три года хранил тело матери в холодильнике, получая ее пенсию и пособия

В Великобритании мужчину приговорили к тюремному заключению за то, что он три года хранил тело своей умершей матери в морозильнике и получал пособие на ее имя. О необычном случае сообщило BBC.
Кристофер Филлипс в 2008 году стал единственным опекуном своей матери Сильвии. На момент ее смерти ему было 60 лет, и почти 50 из них они прожили вместе.
Сын не сообщил о смерти матери и не похоронил ее. Через два дня после ее смерти он приобрел морозильную камеру и поместил тело туда, оставив его в своем доме в приморском городке Порткаул на юге Уэльса.
В суде Филлипс признался, что продолжал получать рецепты в клинике и врал, что мать отказывается от медицинских обследований. Он также продолжал получать пенсию и пособия на ее имя, в итоге получив от государства 78 190,92 фунта стерлингов (примерно 8,4 миллиона рублей).
Адвокат Филлипса сообщил, что тот часто сидел рядом с телом матери и разговаривал с ней, как будто она была жива, обсуждая сериалы и скачки.
Когда врачи в местной больнице начали беспокоиться из-за длительного отсутствия 89-летней женщины, они вызвали полицию. В морозильной камере у Филлипса было найдено тело матери, накрытое леопардовым пледом, рядом лежали розы и открытка «Маме от Кристофера и Тины» (Тиной звали собаку семьи). Цветы на морозильнике привлекли внимание полицейских. Изначально мужчина утверждал, что его мать уехала к кузенам в Лондон.
Кристофер Филлипс был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Он признал себя виновным в воспрепятствовании проведению достойных похорон и в двух случаях мошенничества, говорится в материале.
В прошлом году в холодильнике офиса кол-центра интимного характера в Токио обнаружили расчлененного младенца. Сообщение в полицию поступило от сотрудника, обнаружившего в холодильнике голову ребенка. Прибывшие оперативники нашли другие части тела: голова была завернута в пластиковый пакет, а руки и ноги разложены по контейнерам для еды. Туловище обнаружить не удалось.