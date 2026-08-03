Партии рассказали, как будут бороться за неопределившихся избирателей

Доля россиян, намеренных проголосовать на осенних выборах в Госдуму, но еще не определившихся с выбором, достигла максимума с начала года, свидетельствует свежий опрос ВЦИОМа. В этих условиях, как выяснил «Ъ», партии усиливают борьбу за неопределившегося избирателя. По оценке экспертов, наиболее вероятными претендентами на такой электорат являются «Единая Россия» (ЕР), КПРФ и «Новые люди» (НЛ).