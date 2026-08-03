В Нидерландах закрыли каналы для судов и запретили забор воды из-за жары

Управление водными ресурсами региона Делфланд в Нидерландах объявило, что с 5 августа все каналы на западе страны будут закрыты для судоходства, передает Binnenlands Bestuur. По данным издания, ведомство обслуживает каналы между Гаагой и Роттердамом.
Как сообщила пресс-служба управления, полное закрытие каналов, как ожидается, позволит сэкономить около кубометра пресной воды в секунду, из-за чего она дольше будет оставаться доступной в районе.
С этой даты также вступит в силу запрет на забор воды из водоемов. Мера распространяется на всю территорию управления Делфланд и затрагивает, в частности, тепличное садоводство, сельское хозяйство, природоохранные организации, поля для гольфа и конные базы. Воду из каналов также нельзя брать жителям, которые используют ее для полива своих огородов и садов.
Член совета по управлению водными ресурсами Стейн ван Боксмеер назвал ситуацию с пресной водой в регионе «чрезвычайной», а потому принимаемые меры неизбежны.
«Запасы пресной воды в нашем регионе быстро сокращаются, в то время как именно сейчас она нам крайне необходима для предотвращения повреждений наших дамб, защиты природы и поддержания качества воды на максимально возможном уровне», — сказал он.
Из-за низкого уровня воды в реке Рейн на плотине Дриэль, которая участвует в распределении воды по территории Нидерландов, 3 августа впервые открыли заслонки. Как сообщила газета AD, уровень воды по обе стороны от шлюзового комплекса практически сравнялся, в связи с чем плотина перестала выполнять функцию регулирования уровня воды.
В середине июля Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов объявило в стране режим «фактической нехватки воды» на фоне засухи и аномальной жары. По данным властей, объем поступающей в страну воды сократился из-за отсутствия дождей и жары, тогда как летнее потребление остается высоким.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».