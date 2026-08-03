В Нидерландах закрыли каналы для судов и запретили забор воды из-за жары

С этой даты также вступит в силу запрет на забор воды из водоемов. Мера распространяется на всю территорию управления Делфланд и затрагивает, в частности, тепличное садоводство, сельское хозяйство, природоохранные организации, поля для гольфа и конные базы. Воду из каналов также нельзя брать жителям, которые используют ее для полива своих огородов и садов.