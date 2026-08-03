На юго-востоке Москвы отремонтируют почти 130 жилых домов

Специалисты восстановят не только архитектурный облик зданий, но и улучшат их технические характеристики. Самым высоким домом, включенным в программу, станет 17-этажное здание в районе Выхино-Жулебино. Там отремонтируют фасад и заменят кровельное покрытие, окна в местах общего пользования, приведут в порядок входные группы, обновят отмостку и цоколь.