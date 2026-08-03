На юго-востоке Москвы отремонтируют почти 130 жилых домов

Почти 130 жилых домов обновят на юго-востоке столицы в этом году, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Работы пройдут по региональной программе капремонта, отвечающей задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты восстановят не только архитектурный облик зданий, но и улучшат их технические характеристики. Самым высоким домом, включенным в программу, станет 17-этажное здание в районе Выхино-Жулебино. Там отремонтируют фасад и заменят кровельное покрытие, окна в местах общего пользования, приведут в порядок входные группы, обновят отмостку и цоколь.
Еще один объект ремонта — одно из самых старых зданий Юго-Восточного административного округа, расположенное в районе Люблино. Его возвели в 1955 году. Мастера отремонтируют фасад, крышу, подвал, цоколь, балконы, входные группы и водостоки. Работы планируется завершить до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.