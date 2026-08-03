Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Швеции из-за Украины

МИД Швеции не сообщил подробности вызова российского дипломата в ведомство.

Источник: Комсомольская правда

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России для объяснений. Дипломата пригласили в ведомство 3 августа, как сообщается на официальном сайте шведского внешнеполитического ведомства. Причиной вызова стали последние события, связанные с Украиной, уточнили в министерстве.

«Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме», — говорится в публикации.

Встреча прошла на фоне обострения риторики между странами. Ранее глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард объявила о введении новых правил написания украинских географических названий на шведском языке. Теперь Киев предписано писать как Kyjiv, Одессу — Odesa, Донбасс — Donbas, а Чернобыль — Tjornobyl.

По словам шведского министра, такое изменение призвано продемонстрировать «решительный отказ от колониального наследия России». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение актом лингвистического самоунижения шведского правительства. Она также отметила, что западные страны уже давно проводят кампанию по замене традиционных топонимов на «киевскорежимный новояз».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше