Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Швеции из-за Украины

По словам шведского министра, такое изменение призвано продемонстрировать «решительный отказ от колониального наследия России». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение актом лингвистического самоунижения шведского правительства. Она также отметила, что западные страны уже давно проводят кампанию по замене традиционных топонимов на «киевскорежимный новояз».