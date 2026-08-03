Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Швеции из-за Украины

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России для объяснений. Дипломата пригласили в ведомство 3 августа, как сообщается на официальном сайте шведского внешнеполитического ведомства. Причиной вызова стали последние события, связанные с Украиной, уточнили в министерстве.
«Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме», — говорится в публикации.
Встреча прошла на фоне обострения риторики между странами. Ранее глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард объявила о введении новых правил написания украинских географических названий на шведском языке. Теперь Киев предписано писать как Kyjiv, Одессу — Odesa, Донбасс — Donbas, а Чернобыль — Tjornobyl.
По словам шведского министра, такое изменение призвано продемонстрировать «решительный отказ от колониального наследия России». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение актом лингвистического самоунижения шведского правительства. Она также отметила, что западные страны уже давно проводят кампанию по замене традиционных топонимов на «киевскорежимный новояз».