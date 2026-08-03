Дополнительный утренний рейс на речном маршруте Нижний Новгород — Бор ввела компания «Водолёт»

Компания «Водолёт» сообщила о запуске дополнительного утреннего рейса на речном маршруте Нижний Новгород — Бор. Нововведение действует по субботам и воскресеньям.
По выходным в расписание добавлены ранние отправления: 07:30 — из Нижнего Новгорода, 07:55 — из города Бор. Актуальное расписание опубликовано на официальном сайте перевозчика.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте tickets. перевозчика, в кассовом павильоне № 2 (Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А), а также на причале № 8 в Нижнем Новгороде или на Бору перед отправлением — при наличии свободных мест.
Ранее сообщалось, что «Метеоры» из Нижнего Новгорода в Пермь запустят с 27 июля.