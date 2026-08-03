Дополнительный утренний рейс на речном маршруте Нижний Новгород — Бор ввела компания «Водолёт»

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tickets. перевозчика, в кассовом павильоне № 2 (Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А), а также на причале № 8 в Нижнем Новгороде или на Бору перед отправлением — при наличии свободных мест.