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В Госдуму внесли законопроект об обращении туристов с претензией к турагентам

В ГД внесли законопроект, предлагающий определение случаев наступления ответственности для туроператоров и турагентов.

Источник: Комсомольская правда

В Государственную думу РФ внесен законопроект, согласно которому предлагается установить возможность для туристов обращаться с претензией к турагентам. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предлагает установить возможность для граждан направлять турагентам претензии к качеству оказанных услуг. Также туристы могут запросить возмещение убытков.

Инициатива также предлагает определение случаев наступления ответственности для туроператоров и турагентов, а также третьих лиц, предоставляющих услуги. Целью законопроекта является совершенствование законодательства в данной сфере.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму внесли законопроект об усилении контроля в сфере ЖКХ. Инициатива предлагает включить в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства подробные данные о техническом состоянии сетей, уровне износа, авариях и формировании тарифов.

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