В Госдуму внесли законопроект об обращении туристов с претензией к турагентам

В Государственную думу РФ внесен законопроект, согласно которому предлагается установить возможность для туристов обращаться с претензией к турагентам. Документ размещен в думской электронной базе.
Законопроект предлагает установить возможность для граждан направлять турагентам претензии к качеству оказанных услуг. Также туристы могут запросить возмещение убытков.
Инициатива также предлагает определение случаев наступления ответственности для туроператоров и турагентов, а также третьих лиц, предоставляющих услуги. Целью законопроекта является совершенствование законодательства в данной сфере.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму внесли законопроект об усилении контроля в сфере ЖКХ. Инициатива предлагает включить в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства подробные данные о техническом состоянии сетей, уровне износа, авариях и формировании тарифов.