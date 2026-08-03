Состояние школы под Ростовом проверяют после обращения родителей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту неудовлетворительного состояния здания одной из школ Новочеркасска.
Поводом для начала процессуальной проверки стало коллективное обращение родителей и педагогов. Они указали на острую необходимость капитального ремонта учебного заведения.
Как уточнили в Донском следственном управлении СК, здание школы построено в 1937 году, а в 2018‑м его официально признали аварийным. При этом сроки ремонтных работ неоднократно переносились, и проблема до сих пор остаётся нерешённой.
Следственное управление СК России по Ростовской области проведёт оценку действий должностных лиц, отвечающих за содержание здания. Задача — установить, насколько своевременно и в полном объёме принимались меры для обеспечения безопасных условий обучения.
Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить не только о результатах проверки, но и о мерах, которые принимаются для защиты прав несовершеннолетних учащихся.