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Состояние школы под Ростовом проверяют после обращения родителей

Заявители рассказали, что учебное заведение давно нуждается в капитальном ремонте.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту неудовлетворительного состояния здания одной из школ Новочеркасска.

Поводом для начала процессуальной проверки стало коллективное обращение родителей и педагогов. Они указали на острую необходимость капитального ремонта учебного заведения.

Как уточнили в Донском следственном управлении СК, здание школы построено в 1937 году, а в 2018‑м его официально признали аварийным. При этом сроки ремонтных работ неоднократно переносились, и проблема до сих пор остаётся нерешённой.

Следственное управление СК России по Ростовской области проведёт оценку действий должностных лиц, отвечающих за содержание здания. Задача — установить, насколько своевременно и в полном объёме принимались меры для обеспечения безопасных условий обучения.

Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК по Ростовской области Станиславу Ковалеву доложить не только о результатах проверки, но и о мерах, которые принимаются для защиты прав несовершеннолетних учащихся.