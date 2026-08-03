В Таганроге до конца года расселят три аварийные многоэтажки

В Таганроге (Ростовская область) до конца 2026 года планируют полностью расселить жильцов трёх аварийных многоквартирных домов. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Адреса домов, подлежащих расселению: переулок 17‑й Новый, 3., улица Комарова, 8 и станция Марцево, 2‑1.
По словам градоначальницы, расселение дома на станции Марцево, 2‑1, вышло на финальную стадию. В доме в переулке 17‑м Новом, 3, ситуация сложнее, но динамика — положительная.
Наибольшую сложность сейчас представляет дом на улице Комарова, 8: основная задача — согласовать выкупную стоимость жилья с собственниками. На данный момент согласие с предложенными условиями дали 21 семья.