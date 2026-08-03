Больница Ногинска в Подмосковье получила новое оборудование

Новое оборудование для службы неонатологии получила Ногинская больница в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Технику приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В учреждение поступили прибор для мониторинга биоэлектрической активности головного мозга младенцев и транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких. Также в больнице появились стационарный кувез для выхаживания новорожденных и два дыхательных аппарата. Оборудование позволит врачам безопаснее перевозить маленьких пациентов, непрерывно следить за их состоянием и расширит спектр специализированной помощи.
Добавим, что с начала 2026 года для спасения недоношенных детей в медицинские учреждения Подмосковья поставили свыше 220 единиц оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.