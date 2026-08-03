Реконструкцию канализационного коллектора в Видном завершат осенью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Ленинский городской округ вместе с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым проверил ход реконструкции коллектора от главной канализационной насосной станции Видного до МКАД.
«Сегодня мы находимся в Ленинском городском округе — инспектируем, как строится очень важный, большой объект — канализационный коллектор в Видном. В городе проживает 80 тыс. человек, и чтобы обеспечить качественную воду, качественную систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация данного проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре», — сказал Андрей Воробьев.
Реконструкция проходит в рамках соглашения между Московской областью и Москвой, поскольку системы водоснабжения и водоотведения двух регионов здесь связаны. Часть питьевой воды Видное получает из Москвы, а городские стоки направляются на очистку в столичную систему.
Сейчас готовность объекта составляет 76%. Уже проложено более 3,8 километра нового коллектора, предстоит уложить еще около 1,5 километра труб и построить две монолитные камеры.
На втором этапе заменят оставшуюся часть трубопровода на территории Москвы. После этого новый коллектор сможет работать на полную мощность.
Кроме того, в 2026 году планируется завершить строительно-монтажные работы на 212 километрах сетей, 27 водозаборных узлах и шести очистных сооружениях.