Реконструкцию канализационного коллектора в Видном завершат осенью

«Сегодня мы находимся в Ленинском городском округе — инспектируем, как строится очень важный, большой объект — канализационный коллектор в Видном. В городе проживает 80 тыс. человек, и чтобы обеспечить качественную воду, качественную систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация данного проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре», — сказал Андрей Воробьев.