Роспотребнадзор назвал фейком рассылки о внеплановых проверках бизнеса

Злоумышленники ссылаются на Федеральный закон № 294-ФЗ, тогда как все настоящие контрольно-надзорные и профилактические мероприятия в настоящее время регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ. Официальные уведомления Роспотребнадзор размещает в личном кабинете бизнеса на портале госуслуг, а также направляет на электронную почту юрлицам и индивидуальным предпринимателям.