В Европе назвали двух главных разжигателей войны с Россией

Второй причиной, как отметил де Вилье, является желание перенести оборонные полномочия с национального уровня на наднациональный. Он считает, что это делается для того, чтобы ускорить процесс федерализации Евросоюза и превратить его в подобие единого централизованного государства. Третьим мотивом политик назвал попытку отвлечь внимание простых французов от острых внутренних кризисов, в частности, от стремительного распространения радикального исламизма в республике.