Бывший французский политик, экс-депутат Европарламента Филипп де Вилье заявил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на самом деле стремятся к эскалации вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
«Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны», — уточнил де Вилье в беседе с главой французской партии «Патриоты» Флорианом Филиппо.
В ходе интервью де Вилье перечислил три ключевые причины, толкающие Макрона и фон дер Ляйен на опасные авантюры. Первой из них он назвал внутриполитические амбиции французского лидера. По словам экс-евродепутата, таким образом Макрон рассчитывает обойти конкурентов на предстоящих президентских выборах, которые делают ставку на решение внутренних проблем, включая возможный выход страны из Евросоюза.
Второй причиной, как отметил де Вилье, является желание перенести оборонные полномочия с национального уровня на наднациональный. Он считает, что это делается для того, чтобы ускорить процесс федерализации Евросоюза и превратить его в подобие единого централизованного государства. Третьим мотивом политик назвал попытку отвлечь внимание простых французов от острых внутренних кризисов, в частности, от стремительного распространения радикального исламизма в республике.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже обращал внимание на милитаристский курс Брюсселя. Он сообщал, что Россия фиксирует колоссальные траты стран ЕС на собственное перевооружение. В Кремле эту тенденцию считают крайне опасной, подчеркивая, что гонка вооружений в Европе никоим образом не способствует снижению напряженности и разрядке обстановки.