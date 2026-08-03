Двое из погибших детей под Геленджиком были из Ростовской области

Два маленьких ребенка, погибших сегодня в результате атаки ВСУ по пляжу в Орхипо-Осиповке, приехали из города Шахты Ростовской области. Об этом в своем «Макс»-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Большая трагедия произошла сегодня в Краснодарском крае. В результате вражеской атаки БПЛА погибли шесть человек, из них трое — дети. Двое малышей — из города Шахты Ростовской области. Информация о взрослых уточняется», — написал Слюсарь.
Губернатор заверил, что власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим.
«Ростовская область скорбит по жертвам сегодняшних атак в Краснодарском крае и в Крыму. Разделяем боль тяжелой утраты. Эти циничные, бесчеловечные акты терроризма киевского режима не имеют оправданий», — сказал донской губернатор.
Напомним, село Архипо‑Осиповка (муниципалитет Геленджика) подверглось атаке беспилотников сегодня, 3 августа. В результате удара погибли семь человек, среди них — трое детей. Ранения различной степени тяжести получили порядка 40 человек. Девять раненых, в том числе три ребенка, находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Как сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов, для оказания медицинской помощи пострадавшим были задействовали пять местных бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно запросили три бригады из Туапсе, а также специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара.
На месте был развернут оперативный штаб, налажена координация всех задействованных служб. В работе по оказанию медицинской помощи были задействованы два психолога, свою помощь предложили волонтеры, а пациентов в тяжелом состоянии транспортируют в больницы близлежащих городов.