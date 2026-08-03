Двое из погибших детей под Геленджиком были из Ростовской области

Напомним, село Архипо‑Осиповка (муниципалитет Геленджика) подверглось атаке беспилотников сегодня, 3 августа. В результате удара погибли семь человек, среди них — трое детей. Ранения различной степени тяжести получили порядка 40 человек. Девять раненых, в том числе три ребенка, находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.