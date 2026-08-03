Ранее 30 июля «Жужжалка» передала сразу девять сообщений с набором странных кодовых фраз. В районе 12:20 по Москве из динамиков внезапно вырвалось первое слово — «Дояропух». Однако на этом странности не закончились: следом передатчик выдал целую обойму парных шифровок. В этом необычном списке соседствовали «Гиджак» с «Монархистом», следом за ними прозвучали «Пухокорм» и «Градосбег», а завершили мрачный парад «Взяточница» с «Сексофатом». Всего — девять посланий, ни одно из которых пока не поддаётся логике.