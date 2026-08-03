Врач назвал главные средства для летней аптечки

Летом во время поездок и отдыха под рукой лучше иметь аптечку с необходимыми средствами на случай травм, аллергии, температуры или проблем с пищеварением. Терапевт Алексей Абызов рассказал, какие препараты стоит взять с собой в теплое время года. Об этом пишет Lenta.ru.
«Важно помнить, что самостоятельный прием препаратов может навредить здоровью. Перед использованием лекарственных средств рекомендовано проконсультироваться с врачом», — подчеркнул Абызов.
По словам специалиста, в летней аптечке должны быть бактерицидные пластыри, стерильный бинт, марлевые салфетки, антисептик на водной основе, средства от ожогов и препараты для остановки кровотечения. Также врачи советуют взять жаропонижающие на основе ибупрофена или парацетамола, а при необходимости — мазь для обработки ран.
Эксперт рекомендует добавить в набор антигистаминные препараты от аллергии, физраствор и сосудосуживающие капли для носа. На случай кишечных инфекций или отравления пригодится порошок для приготовления электролитного раствора, который помогает восстановить баланс жидкости в организме.
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