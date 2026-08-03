Врач назвал главные средства для летней аптечки

Летом во время поездок и отдыха под рукой лучше иметь аптечку с необходимыми средствами на случай травм, аллергии, температуры или проблем с пищеварением. Терапевт Алексей Абызов рассказал, какие препараты стоит взять с собой в теплое время года. Об этом пишет Lenta.ru.