Воронежская горэлектросеть незаконно сократила сотрудников

Надзорное ведомство выяснило, что решением совета директоров акционерного общества был издан приказ об изменении штатного расписания и упразднении ряда должностей. Однако работодатель вовремя не уведомил работников о сокращении штата, а уволенным гражданам не предложены все имеющиеся вакантные должности.