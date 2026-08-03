Бобры не добры: на реках Калининградской области за два дня разобрали 43 плотины, построенные грызунами

На реках Калининградской области за два дня разобрали 43 плотины, построенные бобрами. В расчистке приняли участие 100 человек. Об этом сообщили в региональном минприроды в понедельник, 3 августа.
Бурная строительная деятельность грызунов привела к угрозе подтопления лесных и сельскохозяйственных угодий в четырёх лесничествах: «Новосёловском», «Краснополянском», «Майском» и «Багратионовском». Благодаря слаженной работе сотрудников министерства и охотников удалось нормализовать гидрологический режим, восстановить естественный водоток на проблемных участках.
«Министерство выражает искреннюю благодарность каждому охотнику и волонтёру, откликнувшимся на наш призыв. Ваш личный вклад — это реальная помощь в сохранении экологического баланса и защиты лесного фонда Янтарного края», — говорится в сообщении.
Бобр Бобр может атаковать человека, если почувствует угрозу рядом с норой, плотиной или детёнышами. После укуса животного нужно сразу обратиться за медицинской помощью, даже если рана кажется незначительной.