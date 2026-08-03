В Саратове с начала года отремонтировали 7 участков дорог

Семь участков дорог отремонтировали в этом году в Саратове, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона. Работы выполнили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты привели в порядок отрезки на улице имени Д. В. Емлютина, Политехнической, двух участках Ново-Астраханского шоссе, проспекта имени 50 лет Октября, улице имени Г. К. Орджоникидзе. Общая протяженность обновленного покрытия составила 5,4 км. Еще один фактически завершенный объект — участок муниципальной дороги по улице Усть-Курдюмской.
При этом мастера ведут работы на улице имени А. П. Шехурдина, дороге по проспекту Строителей и еще на одном участке по проспекту имени 50 лет Октября (от 2-го Красноармейского тупика до площади имени Ленина). Работы выполняют в ночное время.
В 2026 году в Саратове планируется отремонтировать 19 км дорог. Специалисты приведут в порядок 16 объектов, из которых 15 являются транзитными маршрутами, ранее переданными на баланс области, а еще один — муниципальная дорога.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.