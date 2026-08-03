В Саратове с начала года отремонтировали 7 участков дорог

При этом мастера ведут работы на улице имени А. П. Шехурдина, дороге по проспекту Строителей и еще на одном участке по проспекту имени 50 лет Октября (от 2-го Красноармейского тупика до площади имени Ленина). Работы выполняют в ночное время.