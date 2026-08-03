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В Швейцарии 26 человек заразились и один умер от «болезни легионеров»

В швейцарском Базеле один человек умер в результате вспышки легионеллеза, еще 26 заражены.

Источник: РБК

В швейцарском Базеле один человек умер в результате вспышки легионеллеза, еще 26 заражены. Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на Министерство здравоохранения.

25 зараженных госпитализировали, девять из них помещены на стационарное лечение. Еще семь человек поместили в отделение интенсивной терапии.

По данным Минздрава, источником заражения стала градирня в районе Кляйнбазель. Лаборатория проверила еще девять градирен, входящих в систему охлаждения и вентиляции, на наличие легионеллы.

Легионеллез, или «болезнь легионеров», — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микроорганизмов рода Legionella. Болезнь протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

Ранее вспышка легионеллеза произошла в Нью-Йорке — бактерии обнаружили в 31 здании на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. В результате заразились более 70 человек, три пациента скончались. Власти провели профилактическую дезинфекцию в 76 зданиях Верхнего Ист-Сайда.

Роспотребнадзор заявил, что специалисты в оперативном режиме следят за информацией о вспышке легионеллеза в Нью-Йорке, в частности проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски.

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