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Синоптик Паршина: Жара до 36 градусов ожидается в Центральной России и Сибири

В ближайшие дни жара до плюс 35−36 градусов ожидается в регионах Центральной России и Сибири, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.

В ближайшие дни жара до плюс 35−36 градусов ожидается в регионах Центральной России и Сибири, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Так, с 4 по 6 августа сильная жара, при которой столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, ожидается в ряде регионов Центральной России. Речь, в частности, о Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях.

Знойно будет и в Сибири — на юге территории температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов, днем воздух прогреется до плюс 30−35 градусов.

Жара до плюс 35 градусов прогнозируется 4−5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве, добавила синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

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