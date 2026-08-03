Синоптик Паршина: Жара до 36 градусов ожидается в Центральной России и Сибири

В ближайшие дни жара до плюс 35−36 градусов ожидается в регионах Центральной России и Сибири, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.
Так, с 4 по 6 августа сильная жара, при которой столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов, ожидается в ряде регионов Центральной России. Речь, в частности, о Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях.
Знойно будет и в Сибири — на юге территории температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов, днем воздух прогреется до плюс 30−35 градусов.
Жара до плюс 35 градусов прогнозируется 4−5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Тыве, добавила синоптик.
Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.