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Юра Борисов впервые прокомментировал скандал вокруг «Гамлета» с его участием

Актер Юра Борисов впервые прокомментировал скандал вокруг спектакля «Гамлет» с его участием. Актер отметил, что ни он, ни труппа не предполагали, что спектакль вызовет такой резонанс.

Актер Юра Борисов впервые прокомментировал скандал вокруг спектакля «Гамлет» с его участием. Актер отметил, что ни он, ни труппа не предполагали, что спектакль вызовет такой резонанс.

— Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально, — приводит его слова «Мнение редакции».

До этого художественный руководитель МДТ имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что «Гамлет» — это настоящая художественная катастрофа. Он подчеркнул, что в постановке «ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует».

На критику режиссера ответил актер Андрей Максимов, сыгравший в том же спектакле. Он посоветовал Меньшикову пить магний B6.

Актриса Анна Чиповская в свою очередь рассказала про совместную работу с Юрой Борисовым над спектаклем «Гамлет». По ее словам, артист действительно поразил ее своей фантазией.