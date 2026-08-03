Юра Борисов впервые прокомментировал скандал вокруг «Гамлета» с его участием

Актер Юра Борисов впервые прокомментировал скандал вокруг спектакля «Гамлет» с его участием. Актер отметил, что ни он, ни труппа не предполагали, что спектакль вызовет такой резонанс.
— Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально, — приводит его слова «Мнение редакции».
До этого художественный руководитель МДТ имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что «Гамлет» — это настоящая художественная катастрофа. Он подчеркнул, что в постановке «ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует».
На критику режиссера ответил актер Андрей Максимов, сыгравший в том же спектакле. Он посоветовал Меньшикову пить магний B6.
Актриса Анна Чиповская в свою очередь рассказала про совместную работу с Юрой Борисовым над спектаклем «Гамлет». По ее словам, артист действительно поразил ее своей фантазией.