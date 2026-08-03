СК возбудил уголовное дело из-за пропажи самолета в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК) из-за пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области, сообщили РБК в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
«По данным следствия, 3 августа воздушное судно вылетело из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки, однако в запланированное время на связь не вышло», — говорится в сообщении.
По словам главы региона Игоря Кобзева, на борту находились два человека — летчик‑наблюдатель и командир воздушного судна.
По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты самолета были зафиксированы в 13:58 по местному времени (08:58 мск), на связь экипаж должен был выйти в 20:50 (15:50 мск).
На поиски самолета из Якутии направят самолет, а утром к операции подключатся два вертолета, рассказал губернатор.
21 июня экипаж вертолета Robinson R-44, выполнявшего лесоавиационные работы в Приморье, не вышел на связь. Как сообщала Дальневосточная транспортная прокуратура, судно вылетело из поселка Терней в направлении села Единка. В начале июля министерство по делам ГО и ЧС Приморского края сообщило, что вертолет мог упасть в акватории Японского моря.
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