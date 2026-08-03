СК возбудил уголовное дело из-за пропажи самолета в Иркутской области

По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты самолета были зафиксированы в 13:58 по местному времени (08:58 мск), на связь экипаж должен был выйти в 20:50 (15:50 мск).