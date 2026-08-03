Главные новости за 3 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что с проектами КРТ в облцентре возникли сложности. При этом о каких именно сложностях идет речь, глава города не уточнил и подчеркнул, что переноса сроков по заявленным проектам нет, а по всем площадкам «есть интересанты».