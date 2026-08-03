Forbes: Wildberries потерял до 22 процентов складских площадей из-за атак дронов

Между тем сотрудники складов Wildberries с 3 августа больше не смогут приносить на работу смартфоны. Как сообщили в пресс-службе компании, работники могут использовать только кнопочные телефоны без камеры. Новые правила ввели из-за участившихся съемок беспилотных атак и воздушных тревог.