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Forbes: Wildberries потерял до 22 процентов складских площадей из-за атак дронов

Общая площадь складов Wildberries, попавших под удары Вооруженных сил Украины по состоянию на 2 августа, оценивается в 1,21−1,47 миллиона квадратных метров. Из них повреждено 893 тысячи — 1,154 миллиона квадратных метров. Об этом сообщило издание Forbes.

Общая площадь складов Wildberries, попавших под удары Вооруженных сил Украины по состоянию на 2 августа, оценивается в 1,21−1,47 миллиона квадратных метров. Из них повреждено 893 тысячи — 1,154 миллиона квадратных метров. Об этом сообщило издание Forbes.

По имеющимся данным, это 17,2−22,2 процента от публично заявленных 5,2 миллиона квадратных метров всей логистической инфраструктуры маркетплейса. Селлеры Wildberries в результате атак украинских дронов на склады компании могли потерять около 215−280 миллиардов рублей, говорится в материале.

Украинские дроны атаковали логистической центр во Владимирской области утром 3 августа. После удара на территории склада начался пожар, площадь возгорания достигла 100 тысяч квадратных метров. Пострадали четыре человека.

Между тем сотрудники складов Wildberries с 3 августа больше не смогут приносить на работу смартфоны. Как сообщили в пресс-службе компании, работники могут использовать только кнопочные телефоны без камеры. Новые правила ввели из-за участившихся съемок беспилотных атак и воздушных тревог.

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