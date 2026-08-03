Visa купила BioCatch за $2,4 млрд для защиты от кибермошенничества

BioCatch использует поведенческую биометрию и ИИ, анализируя динамику нажатия клавиш, силу прикосновения к экрану смартфона и другие уникальные сигналы, чтобы в реальном времени отличить живого пользователя от бота или злоумышленника. Сейчас технология защищает 760 млн пользователей в 350 банках в более чем 20 странах.