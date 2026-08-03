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4 августа в трех субъектах ожидают опасные погодные явления

МЧС России предупредило об опасных погодных явлениях, ожидающихся в Томской области, Новосибирской области и Алтайском крае.

МЧС России предупредило об опасных погодных явлениях, ожидающихся в Томской области, Новосибирской области и Алтайском крае.

Как уточняется, в каждом из субъектов ожидаются ливни и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Жителям порекомендовали во время ливня по возможности отказаться от поездок по городу.

Во время ветренной погоды было рекомендовано обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.

Читайте материал «Синоптик Обухов рассказал, какую погоду следует ожидать в Москве в августе».

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