4 августа в трех субъектах ожидают опасные погодные явления

МЧС России предупредило об опасных погодных явлениях, ожидающихся в Томской области, Новосибирской области и Алтайском крае.
Как уточняется, в каждом из субъектов ожидаются ливни и усиление ветра до 22 метров в секунду.
Жителям порекомендовали во время ливня по возможности отказаться от поездок по городу.
Во время ветренной погоды было рекомендовано обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.
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