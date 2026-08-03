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В столичном метрополитене начал курсировать первый предвыборный поезд

В московском метро 3 августа принял первых пассажиров тематический поезд, посвященный выборам в Госдуму. Он состоит из семи вагонов, которые подробно знакомят горожан и гостей столицы с историей народовластия в России, ее избирательной системой, цифровыми сервисами, механизмами общественного контроля за ходом голосования, а также ключевыми отличиями российских выборов от избирательных кампаний в других странах.

В московском метро 3 августа принял первых пассажиров тематический поезд, посвященный выборам в Госдуму. Он состоит из семи вагонов, которые подробно знакомят горожан и гостей столицы с историей народовластия в России, ее избирательной системой, цифровыми сервисами, механизмами общественного контроля за ходом голосования, а также ключевыми отличиями российских выборов от избирательных кампаний в других странах.

Историю российских выборов организаторы этой акции ведут с 862 года, когда на новгородском вече было принято решение пригласить на княжение Рюрика. Вече продержалось на Руси до XV века, а местами и дольше — именно в этот период «органично сформировался и был реализован запрос на традицию народовластия», рассказывает один из разделов передвижной выставки. Есть в поезде и уголок, посвященный «сталинской конституции»: сообщается, что в 1936 году она закрепила всеобщие равные прямые выборы, а депутаты получили неприкосновенность.

Про президентскую кампанию 2024 года внимательный пассажир узнает, что это были «исторические выборы президента», которые принесли «уникальный опыт проведения федеральных выборов в условиях специальной военной операции».

Подробнее — в материале «Центризбирком ставит на “Тройку”».

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