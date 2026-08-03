В столичном метрополитене начал курсировать первый предвыборный поезд

Историю российских выборов организаторы этой акции ведут с 862 года, когда на новгородском вече было принято решение пригласить на княжение Рюрика. Вече продержалось на Руси до XV века, а местами и дольше — именно в этот период «органично сформировался и был реализован запрос на традицию народовластия», рассказывает один из разделов передвижной выставки. Есть в поезде и уголок, посвященный «сталинской конституции»: сообщается, что в 1936 году она закрепила всеобщие равные прямые выборы, а депутаты получили неприкосновенность.