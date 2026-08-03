Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Ранее на эту позицию, по информации СМИ, претендовала бывший премьер-министр Юлия Свириденко, однако она отклонила данное предложение.
— Освободить Стефанишину Ольгу Витальевну от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, — передает текст указа РБК.
Верховная рада 14 июля отправила в отставку -Юлию Свириденко, вместе с ней ушло все правительство. Владимир Зеленский заявил, что Свириденко предложили возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали.
Михаил Федоров 15 июля, объявил о том, что покидает пост главы Министерства обороны Украины. Он подвел итоги своей работы в ведомстве, перечислив как реализованные проекты, так и задачи, которые не удалось выполнить. Федоров также отметил, что планирует и в дальнейшем заниматься развитием военных инноваций.
Верховная рада в январе со второй попытки утвердила Михаила Федорова на пост министра обороны. До этого он занимал должность министра цифровой трансформации. На своем посту Федоров проработал более шести лет, став одним из «долгожителей» в нынешнем составе правительства.