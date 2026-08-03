Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста посла Украины в США

Михаил Федоров 15 июля, объявил о том, что покидает пост главы Министерства обороны Украины. Он подвел итоги своей работы в ведомстве, перечислив как реализованные проекты, так и задачи, которые не удалось выполнить. Федоров также отметил, что планирует и в дальнейшем заниматься развитием военных инноваций.